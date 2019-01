Carpentras : un permis de conduire moins cher en échange de 70 heures de travail citoyen

Le prix du permis de conduire qui s'élève en moyenne à 1 800 euros inquiète les jeunes et leurs familles. Emmanuel Macron a promis une baisse. Dans certaines communes, notamment à Carpentras, la municipalité propose déjà des solutions. Elle octroie une bourse au permis qui sera versée directement à l'auto-école à une quinzaine de jeunes. En échange, ces derniers effectueront 70 heures de travail d'intérêt général cet été 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.