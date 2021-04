Carrefour et Système U ne fournissent plus automatiquement de tickets de caisse

Certains le rangent soigneusement après leurs achats, mais bien souvent, il finit directement à la poubelle dès la sortie du supermarché. Dans une grande surface, les clients rencontrés ce mardi matin sont partagés sur l'utilité du ticket de caisse dans sa version papier. "Moi j'aime bien le garder parce que je fais mes comptes. C'est pratique et ça nous permet de suivre nos dépenses", confie l'un d'eux. "Quand c'est des grandes courses, on les demande. Quand c'est des petites courses, ce n'est pas très important", rajoute une autre. Dans l'Hexagone, 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année. Cela représente deux millions et demi d'arbres abattus. Le Code de l'environnement prévoit leur surpression à partir de 2023, une mesure plutôt bien acceptée. Depuis six mois déjà, une enseigne fait la chasse au gaspillage. Trois mille kilomètres de papier pourraient être économisés chaque année. Désormais, seuls les clients qui en font la demande peuvent obtenir leur facture. Actuellement dans l'Hexagone, près d'un consommateur sur deux disent déjà renoncer au ticket de caisse imprimé.