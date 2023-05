Carrelage, portes… comment s’équiper moins cher

Dans une entreprise, carrelage, faïence, articles de salle de bain, tous ces fins de stock doivent disparaître. Prix cassé, et même à négocier, comme une porte de douche à 150 euros, au lieu de 600 ou 650 euros. C'est deux, trois jusqu'à cinq fois moins cher que leur prix d'origine. Caroline, elle, souhaite refaire le sol de sa chambre avec du carrelage imitation parquet, mais à moindre coût. Pour Nicolas, il vaut mieux brader ses matériaux plutôt que de les recycler. Ce qui est obligatoire pour les professionnels, jusqu'à 140 euros la tonne recyclée. Un artisan paysagiste met, lui aussi, en vente ses fins de série comme les pavés et les palettes d'ardoise. Il y a aussi du sable, des dalles, tout ce qu'il faut pour aménager le jardin de Didier avec un budget très serré. Même les professionnels comme Christophe et Thibault, tous deux également paysagistes, cherchent à dénicher la très bonne affaire. Ces bourses aux matériaux permettent non seulement aux consommateurs d'acheter de manière responsable, mais aussi aux artisans de fidéliser de nouveaux clients. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, S. Thizy, G. Martin