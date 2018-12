Carspach : des gilets jaunes insatisfaits et encore plus déterminés à se mobiliser

Jugeant les mesures du gouvernement insuffisantes, les gilets jaunes de Carspach, dans le Haut-Rhin, sont déterminés à poursuivre leur mobilisation. Depuis près de trois semaines, ils se relaient nuit et jour pour faire passer leur message. Pour eux, c'est à Emmanuel Macron de s'exprimer et non au Premier ministre. Malgré un filtrage continu, une majorité d'automobilistes soutiennent le mouvement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.