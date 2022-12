Carte de fidélité, nouvelle cible des arnaqueurs

À chaque passage en caisse, les cartes de fidélité vous permettent de gagner quelques euros. Mais ces derniers mois, des clients de grandes enseignes ont vu leurs argents s'envoler. Un grand distributeur nous confirme environ 500 cas cette année. Les cartes ont été siphonnées par des hackers. Comment procèdent-ils ? Avec un simple e-mail frauduleux envoyé par le pirate, il vous demande d'aller sur un faux site imitant celui de l'enseigne. Vous y rentrez votre identifiant, et votre mot de passe lié au compte client. Le hacker les récupère et peut donc les utiliser dans l'enseigne pour faire ses courses en ligne avec votre argent. Si vous constatez que votre cagnotte s'est envolée, il y a plusieurs choses à faire. Entre autres, il faut signaler à l'enseigne que les données ont été piratées pour que des mesures soient prisent, et tenter un remboursement. Tenter, car le remboursement n'est pas garanti. Mais il y a pire, avec ce vol, le pirate récupère aussi toutes les informations contenues dans votre espace client. Et ils pourraient les utiliser contre vous. Les grandes enseignes n'ont pas souhaité commenter face à la caméra, mais nous assurent mettre en place de nouvelle mesure de protection. TF1 | Reportage F. Litzler, Q. Trigodet