Carte d'identité/carte vitale : bientôt fusionnées ?

Ces pharmaciennes voient encore passer aujourd’hui des cartes vitales sans photo. Pour elles, impossible de s’assurer que le patient en est bien le propriétaire. Pour lutter contre la fraude à l’identité, qu’une personne utilise la carte vitale d’une autre afin d’obtenir des remboursements, le gouvernement souhaite accélérer pour fusionner carte d’identité et carte vitale. En Belgique, la carte unique est adoptée depuis dix ans. Les ordonnances papiers ont disparu. Dans l’Hexagone, l’Assurance maladie étudie le projet et doit rendre ses conclusions cet été. Pour Ludovic Pinson, généraliste, cette carte unique serait rassurante au moment de recevoir de nouveaux patients, à condition que le secret médical soit préservé. Le gouvernement assure que tout sera sécurisé grâce à une puce divisée en deux parties indépendantes, avec les informations d’identité, et de l’autre, c’est lié à la Sécu. Ce projet s’inscrit dans une volonté du gouvernement de continuer à dématérialiser les documents administratifs. Après le permis de conduire et la carte d’identité, la carte grise et l’attestation d’assurance pourraient à leur tour rejoindre votre portefeuille numérique. TF1 | Reportage C. Abel, C. Parédès, E. Sarre