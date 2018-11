Carte grise : un an après, le nouveau système connaît encore des bugs

Depuis près d'un an, il n'y a plus de guichet pour le renouvellement des cartes grises et des permis de conduire auprès de la préfecture. Tout se fait désormais en ligne ou par téléphone. Pourtant, des milliers d'automobilistes n'arrivent pas encore à obtenir leur carte grise ou leur permis de conduire à cause de problèmes informatiques sur le site de l'ANTS. Les particuliers sont donc les premiers à en pâtir. Mais pour professionnels, le système fonctionne mieux malgré des débuts difficiles. Cette numérisation leur permet d'ailleurs de gagner du temps dans le suivi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.