Neige : les images des régions françaises recouvertes de blanc

Un paysage aussi captivant qu'inhabituel. En Normandie, sur certaines plages, la mer a rencontré la neige ce mardi matin. Un mariage qui surprend. Un peu partout dans le pays, comme à Chambord (Loir-et-Cher), la neige s'est invitée dans des lieux rarement visités, donnant des images rares, comme à la Défense ou au Mont-Saint-Michel. Ce mardi matin, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) s'est réveillé avec la même surprise. Mathilde et son chien n'avaient pas prévu une telle visite. Et même les habitants l'admettent, c'est un spectacle qu'il ne faut pas rater. Cela fait près de trois ans exactement, à l'époque, Thiago n'avait que deux ans. Pour d'autres, pas le temps de jouer, il faut vite immortaliser l'instant. Vous n'aimeriez sans doute pas être à la place de Christine. Chaque semaine, elle se baigne, peu importe les conditions. Et elle n'a pas changé ses habitudes. Là où elle est inattendue, la neige est bien souvent appréciée, surtout pour les belles images qu'elle offre. TF1| Reportage K. Gaignoux, K. Moreau,