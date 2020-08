Carte postale : le plaisir d'en écrire ou d'en recevoir est toujours là

C'est une tendance et presque une tradition des fins de vacances : l'envoi de carte postale. Les trois quarts sont en effet envoyées durant la période estivale. Pour certains, c'est une corvée, mais pour d'autres, c'est un plaisir. Des petits mots qui sont souvent envoyés pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Si le prix varie entre 30 centimes et 2,50 euros, les paysages, eux, figurent au palmarès des meilleures ventes.