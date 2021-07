Carte postale : une tradition qui continue de séduire les jeunes

Qui a dit qu'elles étaient ringardes et qu'avec les réseaux sociaux, les cartes postales allaient disparaître ? Les cartes postales sont indémodables. Comme toujours, devant les présentoirs, deux camps s'affrontent : ceux qui préfèrent les paysages et ceux qui ont un faible pour les dessins. Chez Dominique, la carte reste un produit-phare de l'été. "Sur une saison, on peut facilement être entre 1 500 et 2 000 cartes postales", explique-t-elle. Si les cartes résistent, c'est parce qu'elles séduisent de plus en plus de jeunes. Ce vendredi matin, Paul et Julie ont du travail. Ils doivent en écrire à toute la famille. Pour ce couple de 24 ans, c'est devenu une habitude ces dernières années. A l'heure d'Internet et des téléphones, ils voulaient retrouver le plaisir d'écrire. "C'est plus romantique et poétique. On écrit peut-être moins de choses mais l'essentiel au final, ça prouve qu'on a pensé à la personne directement", raconte Julie. Comme eux, un tiers des 18 à 34 ans en écrivent désormais chaque été. Les cartes postales ont donc encore de beaux jours devant elles.