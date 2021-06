Carte scolaire : des parents d’élèves de la Manche mobilisés contre une fermeture de classe

Ce mardi matin, les parents n'ont pas seulement emmené leurs enfants à l'école, ils se sont rassemblés devant la grille pour montrer leur colère. Un poste d'enseignant va être supprimé. Il ne restera plus que deux classes pour tous les niveaux. "Ça me paraît compliqué à gérer", a précisé une parent d'élève. Jusqu'à présent, cette petite école de campagne située à Quinéville (Manche) était idéale. Beaucoup craignent le pire, car perdre une classe et cette qualité d'enseignement pourraient inciter les parents à inscrire leurs enfants ailleurs. Et à long terme, avoir moins d'élèves va forcément conduire à la fermeture de l'école. Dans ce village de 300 habitants à l'année, l'école est indispensable pour l'attractivité. Ici, on ne compte qu'une dizaine de commerces. En se mobilisant, parents et élus espèrent le maintien du poste d'enseignant. Tous gardent espoir, même les enfants. La décision définitive sera rendue fin août.