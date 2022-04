Carte vitale : attention aux arnaques

L'arnaque à la carte vitale est redoutable parce qu'elle est sophistiquée. Vous recevez d'abord un SMS pour renouveler votre carte avec un lien vers un un faux site très bien imité de l'Assurance maladie. Vous entrez ensuite vos coordonnées bancaires pour une faible somme autour d'un euro, soi-disant pour l'expédition de la carte. Les escrocs peuvent désormais faire leurs achats en ligne à vos dépens. Dans un second temps, il vous promet un remboursement évidemment mensonger. Ce sont des faux employés de banque au culot incroyable. Le véritable numéro de votre banque s'affiche, car les criminels savent aussi s'approprier le réseau téléphonique. De quoi duper les plus avertis. Voici donc les réflexes à avoir: "Un conseiller bancaire ne vous demandera jamais un mot de passe ou un code d'activation unique. Si on pense que la banque est susceptible de nous avoir contacté, on raccroche et on appelle directement le conseiller bancaire à partir du numéro que l'on a composé soi-même", explique Jérôme Notin, directeur générale de Cybermalveillance.gouv.fr. TF1 | Reportage O. Santicchi, R. Roiné