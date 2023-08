Cartes à jouer : la France perd son dernier atout

Ces cartes, avec lesquelles vous jouez à la belote ou au poker, ont sûrement été fabriquées dans cette usine de Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), près de Nancy. Depuis 1947, des marques comme La Ducale et Grimaud, mais aussi de nombreux jeux de société, ont fait sa réputation. Mais toute cette production va être délocalisée en Espagne. Les habitants de Saint-Max sont révoltés. C'est le groupe belge Cartamundi, leader mondial de la carte à jouer, qui a décidé de concentrer sa production en Espagne. Le dernier site français va donc fermer malgré son label Entreprise de Patrimoine Vivant. En pleine négociation de licenciement, les salariés ne souhaitent pas s'exprimer, mais il y a un sentiment de gâchis. Dans un magasin spécialisé, c'est aussi une déception de voir un fabricant français disparaître, alors que le marché du jeu se porte bien. À défaut de les fabriquer, l'Hexagone reste l'un des principaux pays créateurs et consommateurs de jeux de société. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly, C. Hanesse