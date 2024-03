Plastique, carton : de nouvelles règles sur les emballages

Que ce soit au supermarché, dans nos restaurants, ou même chez nous, les emballages sont partout. Tout cela devrait bientôt changer. D'ici à 2030, l'Union européenne veut réduire drastiquement le nombre d'emballages. Terminé le plastique à usage unique au restaurant, fini aussi les fruits et légumes suremballés. "Je trouve ça très bien. Je trouve que ça aurait dû être déjà fait depuis très longtemps", lance une passante. Ce n'est pas toujours pratique de supprimer les emballages. Voilà pourquoi, ce sont surtout ceux jugés inutiles qui vont disparaître. C'est le cas des petites bouteilles de shampoing dans les hôtels, des morceaux de polyester dans les colis ou des sachets de ketchup au restaurant. Le but est de faire baisser le nombre de déchets liés aux emballages : plus de 188 kg par habitant chaque année. Mais attention, il y a beaucoup d'exceptions. Au restaurant, si vous êtes à table, la règle s'appliquera, mais pas si vous commandez à emporter. Seule différence : le plastique sera remplacé par du carton. TF1 | Reportage C. Diwo, T. Leproux, G. Aguerre