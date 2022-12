Cartons : pourquoi sont-ils toujours trop grands ?

Justine est une adepte du e-commerce. Mais à chaque livraison, elle fait souvent la même réflexion : "c'est du gaspillage, je ne vois pas l'intérêt. Il faudra adapter le carton par rapport à ce qu'on achète". C'est justement l'idée qui a conduit le Vosgien, Julien Bocquenet, à créer son activité: fabriquer des colis à la taille de chaque produit, même en petite quantité. "C'est pour protéger le produit, car plus l'emballage est proche du produit, moins il prend de l'inertie et il casse pendant le transport. On fait des économies aussi sur les frais d'expédition notamment à travers la taxe volumétrique", explique Julien Bocquenet. Les économies sont les bienvenues, car le prix du carton, même recyclé, a augmenté de 40% en un an. Pour la première fois, des colis adaptés aux produits seront utilisés pour les livraisons de Noël, pour cette enseigne de jeans. Elle vend 60% de sa production sur Internet. "On est vraiment sur la taille parfaite. En plus de ça, il nous le personnalise, et surtout, c'est une boîte réutilisable", déclare Alexia Coupier, chargée de relations extérieures. En un an, l'entreprise de Julien Bocquenet a déjà fourni 100 000 emballages adaptés dans toute l'Europe. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse