Les cas de gastro-entérite se multiplient

A Marseille, on fait la queue pour voir les médecins. Avec l'hiver qui s'installe, nombreuses sont les maladies qu'on peut attraper. Comme chaque année, la gastro-entérite est au rendez-vous. Douleurs abdominales, diarrhée, vomissements,... les patients viennent se faire ausculter en masse pour des troubles centrés sur la sphère digestive. Une gastro-entérite dure cinq jours et la personne atteinte peut être contagieuse pendant au moins trois jours. Le repos et une bonne hygiène sont de rigueur pour éviter toute contamination. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.