Les cas de grippe se multiplient

C'est en Occitanie que l'épidémie de grippe se déclare en premier en cette période de grand froid. Les patients se multiplient chez les médecins et les pharmacies. Chaque année, plus de deux millions de Français contractent cette maladie. Quels moyens de précaution efficaces utiliser ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.