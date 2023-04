Cascade des Tufs : une promenade magique

Tendez l'oreille et écoutez la rivière. Chaque petite goutte, voici ce qui a modelé cette cascade sur dix mètres de haut. Éliane, Marcel et leurs amis marcheurs suivent le périple de l'eau sur ce sentier de randonnée. L'eau a façonné ce décor en amont de la cascade. La source de la Cuisance et la cascade sont séparées par 350 mètres. La randonnée devient sportive au cœur de la forêt avec un dénivelé de 45°. Après quelques efforts, voici la récompense. Brigitte y vient souvent pour peindre et méditer. La cascade des Tufs est son terrain de jeu. Clément, photographe, traîne là cinq fois par an à l'affût du plus beau cliché. La nature offre un spectacle perpétuel. C'est là qu'il puise son inspiration. À l'origine de ce décor, un phénomène naturel. Il y a des millions d'années, l'eau de la rivière s'infiltre dans un plateau, creuse des cavités. Elle ressurgit ensuite en roche calcaire : le tuf, qui forme cette cascade. Des petites piscines naturelles ont été ainsi formées. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, G. Martin