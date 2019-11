Cascades du Hérisson, un spectacle automnal en pleine forêt

Lors d'une promenade en forêt dans le parc naturel du Haut-Jura, les arbres révèlent les plus belles couleurs de l'automne. Sur le chemin des Cascades du Hérisson, la beauté du paysage a de quoi impressionner les randonneurs. C'est un spectacle automnal à la fois relaxant et revigorifiant. Une beauté de la nature dont on ne se lasse pas. C'est notamment le cas de Stéphane Godin et sa campagne, qui y viennent chaque année pour puiser leur inspiration en tant que photographes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.