Cascades, la découverte rafraîchissante

C'est comme un air de forêt tropical, en plein cœur du Var. La végétation verdoyante, la fraîcheur, le bruit de la cascade, sensation de dépaysement total pour ces promeneurs venus admirer La Chute du Grand Baou et ses onze mètres de haut. La cascade est un site touristique qui se visite. Pour un euro, on peut y passer la journée. Un havre de fraîcheur, surtout en été, quand les températures dépassent les 35 °C, il fait sept à huit degrés de moins au bord de l'eau. Creusées sous une ancienne cascade, les grottes de Villecroze n'ont rien d'une cachette d'enfant. Ici, l'écoulement de l'eau pendant des centaines de milliers d'années a formé une falaise de tuf. À dix kilomètres de là, curieusement, l'eau ne manque pas, voilà l'imposante Cascade de Sillans, elle mesure 42 mètres de haut. Dans sa chute, l'eau provoque un bruit assourdissant et souffle le frais jusqu'aux belvédères aménagés pour les visiteurs. La Cascade de Sillans est connue dans le monde entier. Un site naturel exceptionnel qui attire 250 000 visiteurs chaque année. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde