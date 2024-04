Casino : Jusqu'à 3 200 emplois menacés

Quel avenir pour cet hypermarché de Côte-d'Or ? Le groupe Casino s'en sépare, mais encore aucun repreneur. Vieillissant et proche de nombreuses autres enseignes, le magasin pourrait fermer définitivement cet automne. "Si ça ferme, je serai obligée d'aller ailleurs. Mais ici, c'était mon magasin préféré", confie une cliente. Dans tout le pays, 25 autres magasins Casino sont encore en attente de repreneurs. Cela fait 1 974 emplois qui sont sur la sellette dans ces supermarchés. À Saint-Étienne (Loire) ce mercredi matin, c'est la présentation du plan de sauvegarde sans la présence du nouveau directeur général du groupe. Sur les activités du siège, 1 293 emplois supprimés, dont 554 rien qu'à Saint-Étienne. "Un groupe comme Casino qui a 125 années d'existence ne peut pas se permettre de se séparer des salariés comme ça du jour au lendemain", s'indigne Michel Rieux, délégué syndical. Les négociations sur le plan social entre la direction et le syndicat commenceront début mai. Elles dureront quatre mois. TF1 | Reportage O. Levesque, C. Gerbelot, F. Chevallay