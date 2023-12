Casino : la chute d'un emblème

Quand on parle de Casino aux Stéphanois, leur réponse est unanime. Plus qu'une entreprise, c'est devenu une histoire de famille pour beaucoup d'employés, comme nous le raconte François Citarelli qui a travaillé 42 ans dans les entrepôts. Son fils Nicolas craint, lui aussi, de voir disparaître l'enseigne après 125 ans d'existence. Et le père fondateur de la grande famille Casino, c'était Geoffroy Guichard. Le stade mythique de Saint-Étienne porte son nom, après qu'il a transformé un simple terrain en terrain de foot pour ses employés. Un autre monument qui date de 1860, le tout premier Casino qui est devenu aujourd'hui une librairie. Entre temps, il a été le premier magasin français en libre-service. Il y a également une autre innovation que l'on découvre derrière une porte, au sein des archives municipales. Dimanche matin, un rassemblement est prévu à Saint-Étienne avec la volonté de montrer aux investisseurs que toute la ville soutient Casino. TF1 | Reportage S. Agi, G. Charnay, É. Nappi