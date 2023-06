Casino : le jackpot pour les villes

Biscarrosse (Landes) a des arguments incontestables : la plage, une offre touristique et commerciale idéale pour les beaux jours et un casino. Cet après-midi là, la clientèle est plutôt locale et vient pour plusieurs raisons. Les Français jouent de plus en plus et la fréquentation est proche de celle d'avant-Covid. Dans une ville balnéaire de 14 000 habitants, le casino se veut un moteur d'attractivité, notamment aux périodes creuses. Le casino de Biscarrosse organise une centaine d'événements par an et possède un restaurant, c'est une obligation. C'est un atout pour l'économie locale, mais aussi pour les finances publiques. La commune récupère une partie des gains. Réservée depuis Napoléon III aux villes thermales, l'implantation des casinos s'est petit à petit étendue aux villes balnéaires et aux agglomérations de plus de 500 habitants. Mais d'autres pourraient bien entrées dans la liste : celles qui possèdent un patrimoine équestre. C'est ce qui ressort d'une proposition de loi du Sénat. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux, N. Forestier