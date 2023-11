Casinos : comment sont traqués les tricheurs

Ce jour-là, une trentaine de croupiers s'apprêtent à prendre possession de leurs tables. Le plus grand casino de France, celui d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), va ouvrir ses portes. L'encaisse de chaque table est recomptée pour être certifiée, et ce, sous le regard vigilant d'un policier de l'Office des Jeux. Pour travailler ici, il faut montrer patte blanche. Tous les employés sont agréés par le ministère de l'Intérieur. Le moindre geste est scruté, que ce soit celui du croupier ou celui des joueurs. Mais pour surveiller les 203 casinos français, la police des jeux a besoin de se mettre à jour régulièrement. Dans les entrailles du ministère de l'Intérieur, un tripot pour apprendre à détecter la triche. Nous voici maintenant dans un club de jeu. Son directeur nous ouvre un lieu stratégique, la salle des cartes. Ces cartes, avec le logo de Marianne, sont introuvables dans le commerce. Et lorsqu'elles sont usagées, elles ne peuvent être détruites qu'en présence de la police des jeux. Dans le pays, près de 40 000 joueurs sont interdits de casino. TF1 | Reportage H. Dreyfus, R. Roiné