Casinos : des ouvertures au grand galop

C’est un joli cadeau aux pieds du célèbre château de la marquise de Pompadour. L’arrivée de machines à sous et autres jeux de cartes réjouit les habitants du petit village. Dans une commune qui s'appelle officiellement Arnac-Pompadour (Corrèze), cela fait même sourire. "C’est une bonne chose si ça peut emmener de la clientèle. Pour la ville, c’est très bien", affirme un riverain. À l’image des casinos dans les stations balnéaires, un commerçant d’Arnac-Pompadour espère l’arrivée d’une nouvelle clientèle présente toute l’année et pas seulement l’été. Le site est connu de tous les amateurs d’équitation depuis plus de deux siècles. Jusqu’à présent, les casinos étaient reversés aux villes balnéaires. Désormais, même les villes équestres vont pouvoir en bénéficier. Les missions de l’institut français du cheval et de l’équitation seront désormais reprisent. Une trentaine d’emplois seront également créés. L’arrivée d’un casino représente pour monsieur le maire des rentrées d’argent inespéré. À Arnac-Pompadour, si tout va bien, le casino pourra ouvrir ses portes d’ici deux ans. TF1 | Reportage C. Parédés, C. Sebire