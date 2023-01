Cassel : le match d’une vie face au PSG

À Cassel, la ferveur des supporters s’affiche en jaune et noir. Ce lundi soir, plus de 20 bus et un train sont spécialement affrétés. Jamais ils n’auraient pu imaginer arriver à ce stade. Ce matin, les joueurs de l’US Pays de Cassel étaient déjà très enthousiastes au petit déjeuner. Ils s’apprêtent à vivre une journée qu’ils n’oublieront jamais. Comme les grands, ils ont eu droit à une mise au vert dans un hôtel quatre étoiles. Toute la région est derrière Cassel, car le budget du club ne représente qu’une demi-journée de salaire de Kylian Mbappé. Ce sera une fête pour ces joueurs amateurs. Conseiller bancaire, dans le bâtiment, ou encore artisans, comme Romain, le gardien de but, il a travaillé toute la semaine dans sa petite boutique, même s’il avait la tête ailleurs. Il y a seulement deux mois, on était tous derrière Kylian Mbappé et l’Équipe de France, mais il est certain qu’il n’en voudra pas à ceux qui supportent un seul vainqueur : le Pays de Cassel. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman