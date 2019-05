Cassis : le beau temps se fait désirer

Dans les Bouches-du-Rhône, la météo capricieuse ne fait pas les affaires des commerçants. C'est notamment le cas à Cassis, où la plage est déserte. Avec des températures atteignant les 15°C à midi, les doudounes, les parapluies, et même les bonnets sont presque devenus obligatoires. Certains commerçants, dont les marchands de glaces, ne feront pas de recettes durant les jours à venir. Avant le retour du soleil, chacun essaie de s'adapter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.