Cassis : les vacanciers tentent de s'adapter au temps

A Cassis, une mauvaise surprise a bouleversé le programme des vacanciers. Le soleil a tout simplement disparu ! Et une ambiance humide s'est vite installée. Du coup, doudounes, parapluies et bottes sont de rigueur. Le port en a même perdu ses airs de carte postale. Ce n'est pas évident mais chacun essaye de s'adapter. Néanmoins, le sourire, lui, est toujours au rendez-vous.