Cassoulet : la fin des haricots ?

Et si dans notre fameux cassoulet de Castelnaudary, il n'y avait plus de haricots du Lauragais : "Ce serait bien dommage" ; "C'est plus notre patrimoine, ça va être un plat cuisiné à base de haricots". Celui qui en fait la réputation, c'est ce haricot lingot blanc, cultivé dans le Lauragais. Mais depuis quelques années avec la sécheresse, les productions diminuent, il est donc menacé. La production de Joël, par exemple, est passée de douze à quatre hectares en cinq ans. Et la tendance s'élargit chez les agriculteurs. Résultat, en cuisine, le chef Philippe Solovieff s'inquiète pour son plat emblématique. Sans le haricot IGP, son cassoulet pourrait perdre de sa superbe. Face à la montée de l'inquiétude, la Confrérie du cassoulet de Castelnaudary cherche déjà des solutions. Aujourd'hui, 25 à 26 000 tonnes de cassoulet sont encore cuisinés à Castelnaudary. Le plat traditionnel du Sud-ouest n'est pas prêt de disparaître. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet