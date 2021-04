Cassoulet : la grosse colère de Castelnaudary contre une entreprise aveyronnaise

Le plat sort à peine du four et fume encore, mais il n'est pas question d'attendre une minute de plus pour déguster le fameux Cassoulet de Castelnaudary. "On se régale autour de quelque chose de simple finalement. Du haricot et de la viande, mais qui sont bien travaillés entre eux", a confié une habitante. Dans cette ville de l'Aude, le plat est une institution. Il aurait même été créé ici pendant la guerre de Cent Ans. Mais depuis quelques semaines, une nouvelle entreprise dans l'Aveyron s'est lancée dans la fabrication de Cassoulet de Castelnaudary. Les habitants ne digèrent pas la nouvelle. Le chef Philippe Dunod nous l'assure, pour une vraie recette, les ingrédients doivent être locaux. Il prépare cette spécialité depuis 20 ans. Même les cassoles, ces pots en terre cuites, sont fabriqués ici. La confrérie du cassoulet souhaite défendre cette tradition et demande à l'entreprise aveyronnaise de changer le nom du produit. L'utilisation du nom "Castelnaudary" est une reconnaissance de leur savoir-faire.