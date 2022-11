Castagnade, la châtaigne en fête !

La châtaigne, un petit fruit de l'automne qui fait battre le cœur des Ardéchois depuis des siècles. "Ça me rappelle un peu mon enfance... Ramasser les châtaignes, faire de la crème de marrons avec la grand-mère, etc", rapporte un habitant. Alors chaque week-end, ils vivent au rythme de ces retrouvailles. Sur les marchés, les Ardéchois font le plein de châtaignes. À quatre euros le kilo, certains préfèrent les rôtir pour le spectacle, et d'autres se laissent convaincre par toutes ces douceurs. Et pendant qu'on se régale, dans les châtaigneraies, on passe l'aspirateur ou plutôt on récolte le fruit qui, cette année encore, a tenu toutes ses promesses. Et les visiteurs d'un jour n'ont pas peur d'arpenter la montagne ardéchoise pour espérer en ramasser aussi. Ces fruits sont également de saison dans les restaurants. La châtaigne, Olivier Dahinger en fait à peu près tout. L'arbre à pain, comme ils l'appelaient autrefois, nourrissait les Ardéchois tout l'hiver. Aujourd'hui, rien n'a changé ou presque. Car, la châtaigne continue de les enchanter de l'entrée au dessert. TF1 | Reportage G. Charnay, N. Hadj Bouziane, S. Thizy