Castelnaudary retrouve sa grande fête du cassoulet

À Castelnaudary, la fête du cassoulet s'ouvre toujours en musique, au rythme des bandas. Ici, la devise, c'est danser et se défouler, avant de passer à table. Jusqu'à dimanche, 60 000 personnes sont attendues dans la capitale du Cassoulet. Certains viennent de très loin pour goûter la spécialité. "On a fait au moins 1 500 kilomètres pour le cassoulet" ; "Je suis venu faire du vélo le long du canal du Midi, et j'en profite pour reprendre des forces", lancent des participants. Avec ses portions généreuses et ses produits locaux, le cassoulet est bien le plat idéal pour reprendre des forces. "J'essaye de répartir équitablement entre la saucisse, le canard, le confit de canard et les haricots. Je pense qu'on va se régaler", lance un consommateur. Ne leur parlez surtout pas du cassoulet de Toulouse ou de Carcassonne, car pour les locaux, le meilleur est à Castelnaudary. Les vacanciers, eux, ne rentrent pas les mains vides. La fête va encore se poursuivre pendant trois jours, réunissant famille et amis de tous les âges. TF1 | Reportage M. Chaize, G. Guinle