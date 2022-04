Castelnou, un panorama sur la Catalogne

Il marque l’entrée dans la vallée des Aspres. Il est construit à flanc de colline, comme un nid protégeant son château depuis le Ve siècle. Aujourd’hui, Castelnou est considéré comme l’un des plus beaux villages de l’Hexagone. Originaire de Haute-Savoie, ce sculpteur s’est installé ici, il y a dix ans. Cette pierre si particulière se retrouve dans toutes les fondations du village où la tradition catalane est partout. Pour la découvrir, il suffit de se laisser guider et de lever les yeux. Des dizaines de symboles qui sont peints au XVIIIe siècle sur chaque toiture de Castelnou. Dans ces ruelles entrelacées, les vestiges d’une époque passée se retrouvent sur les murs des maisons. Les beaux jours reviennent à peine, les commerces et restaurants rouvrent peu à peu leurs portes. Ici, on met à l’honneur le terroir avec des produits locaux. En bas du village, Bertrand Mistreta et sa femme cuisinent chaque jour du pain d’épice dans leur boutique. C’est une histoire familiale qui a débuté par leur père il y a 40 ans. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V Molinier