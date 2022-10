Catastrophe de Brétigny : la SNCF condamnée

Cela faisait neuf ans que les victimes et les familles attendaient cette décision de justice. Ce mercredi matin, le tribunal d’Évry a condamné la SNCF à 300 000 euros d’amende. Il a reconnu coupable de l’accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge qui a coûté la vie à sept personnes et fait de centaines de blessés. Pour le tribunal, la SNCF par manque de contrôle a donc créé le contexte à l’origine de l’accident survenu le 12 juillet 2013. Lorsqu’une éclisse, cette grosse agrafe qui joint les rails entre eux, s’est désassemblée et a provoqué le déraillement d’un train Intercité. Cet homme a perdu ses parents dans cette tragédie. Actuellement, il se dit satisfait par ce jugement. Le tribunal d’Évry a en revanche relaxé le gestionnaire des voies (Réseau Ferré de France) ainsi que l’ancien cheminot qui avait effectué la dernière tournée de surveillance sur les lieux de l’accident. Il a également reconnu que cette catastrophe avait indéniablement atteint la SNCF et ses propres agents dans leurs missions d’assurer les transports ferroviaires en toute sécurité. TF1 | Reportage A. Bourdarias, G. Brenier, D. Bordier