Catastrophes naturelles : les assurances vont augmenter

Daniel a subi de plein fouet les inondations le mois dernier, et les dégâts sont innombrables : "On se rapproche des 100 000 euros, je pense", rapporte-t-il. La somme devrait être totalement prise en charge, car il paie une assurance-habitation de 414 euros par an, dont une surprime. Le gouvernement a décidé d'augmenter le montant de cette surprime pour 2025, de 12% à 20%. Daniel et Christine payeront environ 30 euros en plus : "On comprend un peu quelque part, mais c'est toujours dommage de payer plus". La raison, les catastrophes naturelles se multiplient et touchent tout l'Hexagone. Par exemple, les sécheresses de cet été ont coûté 900 millions d'euros. La somme s'élève à 550 millions d'euros pour les inondations dans les Hauts-de-France. C'est 1,5 milliard, rien que pour ces deux événements. Le déficit se creuse chaque année. L'augmentation touche tous les Français, pas seulement ceux qui vivent dans les zones à risques. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez