Catastrophes naturelles : un coût pour chacun d'entre nous

Imaginez-vous jusqu'à 1,30 mètre d'eau, dans le salon de Vincent, et une maison entièrement à refaire. Cet habitant du Pas-de-Calais vient de recevoir le chiffrage de son assurance. En effet, 136 000 euros, soit la moitié de la valeur de sa maison, prise en charge grâce aux cotisations de tous les titulaires d'une assurance-habitation dans l'Hexagone. Le mécanisme se cache derrière une petite ligne sur votre contrat d'assurance-habitation, peu importe votre région, la surprime cat' nat'. Elle va pourtant passer au 1er janvier prochain de douze à 20%, soit en moyenne seize euros de plus par foyer et par an. C'est une hausse décidée par le gouvernement pour compenser l'ampleur des sécheresses et des inondations, qui font gonfler la facture des assureurs. De 2,7 milliards d'euros dans les années 2000, elle coûte environ six milliards d'euros par an aujourd'hui. C'est une première hausse de la surprime depuis près de 25 ans, alors qu'un rapport remis au gouvernement cette semaine, recommande d'augmenter ce montant de quelques euros par contrat, chaque année. TF1 | Reportage M. Desmoulins, Z. Ajili, B. Delaubert