Cathédrale de Nantes : un an après l'incendie, voici à quoi ressemble l'intérieur de l’édifice

L'effet est saisissant. La nef est intacte mais vide. A la place de l'orgue, il y a un mur noirci sous une verrière sans vitraux. Sur les côtés, on découvre les vestiges du feu. C'était il y a presque un an. Le 18 juillet 2020, la cathédrale Saint-Pierre est victime d'un incendie criminel. Malgré l'intervention des pompiers, les dégâts sont importants dont 80 tonnes de gravats à déblayer. Des spécialistes ont découvert que tout était contaminé. Notre équipe a pu entrer dans le monument ce mercredi matin. Mais comme nous pouvons le voir, il faut entrer complètement équipé à cause du plomb présent dans les tuyaux de l'orgue et dans la structure métallique de la verrière. En effet, l'incendie a tout fondu et le vent a tout dispersé sur le sol et les murs. Donc, avant de restaurer, la priorité c'est de décontaminer la cathédrale. "On va utiliser un peu de détergent et de la vaporisation. On va aspirer à très haute efficacité pour éviter que le plomb ne se répartisse à nouveau dans la cathédrale", explique une technicienne.