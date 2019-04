La cathédrale Saint-Front, le patrimoine religieux de Périgueux

La cathédrale Saint-Front est située en plein cœur de Périgueux. Rebâties au siècle dernier, ses architectures tranchent avec celles des églises latines. L'édifice abrite des œuvres très anciennes et caractéristiques de la cathédrale. Parmi eux figure le fameux lustre de Napoléon III situé juste au-dessus de l'autel central. On y trouve également un grand orgue qui résonne depuis 1870. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.