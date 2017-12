La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi scintille de mille feux à Noël

La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi qui est une merveille architecturale s'est paré de mille feux pour Noël. Pris par les projections de lumière et l'environnement musical, les spectateurs oublient l'immense édifice religieux qui sert de support. Les habitants et les visiteurs de passage peuvent assister à ce spectacle de lumière original tous les soirs jusqu'au réveillon de la Saint Sylvestre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.