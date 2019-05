Catherine de Médicis, une reine au caractère controversé

Née en 1519, à Florence, Catherine de Médicis devint locataire du château de Chenonceau et donna naissance à trois rois. Ce fut un personnage controversé. Elle aimait particulièrement les discussions politiques. Non seulement elle était un fin stratège mais aussi une grande bâtisseuse. Découvrez en images le portrait de cette reine au destin hors du commun. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.