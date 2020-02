Catherine Lara fait sa tournée d’adieu

Catherine Lara a chanté avec énergie lors de son concert à Paris vendredi. La rockeuse de diamant était accompagnée de son violon, d'un orchestre, de choristes venant de Moselle et d'un public très présent. Elle s'est lancée dans une tournée d'adieu car elle souhaite changer de style après 48 ans à chanter des variétés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.