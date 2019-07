Caussade : les habitants sont habitués à la chaleur

A Caussade, la chaleur ne décourage ni les habitués ni les touristes pour aller au marché. Pour tout le monde, le programme est le même : sortir le plus tôt possible pour éviter la chaleur. Du côté des commerçants, chacun s'adapte comme il peut. Ce 22 juillet 2019, la température devrait atteindre les 40° dans l'après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.