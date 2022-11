Causses et Cévennes, joyaux à l'état sauvage

Il suffit de quelques kilomètres pour voir le paysage se métamorphoser. Des immenses forêts cévenoles à la terre rocailleuse des Causses, des territoires que tout semble opposer. Pourtant, depuis des millénaires, l'homme les a réunis autour d'une activité : l'agriculture. Chaque printemps, des dizaines d'éleveurs transhument depuis les plaines pour y faire paître leurs bêtes. Pour que les Causses et Cévennes deviennent une terre d'élevage, l'homme a utilisé la nature pour façonner le paysage. Ici, la terre a été creusée pour créer une lavogne, un abreuvoir naturel rempli par les pluies. Et sur des centaines de kilomètres, l'homme a tracé un chemin en construisant des drailles avec les pierres du pays. Sur les Causses, la nature a pourtant créé des gorges d'exception. Le cirque de Navacelles, creusé par l'érosion et le passage de la rivière de la Vis, il y a près de 6 000 ans. L'envie de s'en approcher est irrépressible. En bas de sa route sinueuse, le hameau de Navacelles, gardé en vie par une dizaine d'habitants et des milliers de touristes chaque année. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia