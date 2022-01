Ce bar-restaurant des Côtes-d’Armor revit grâce à SOS Villages

Les clients trinquent à "L'improbable", le nouveau nom du bar-restaurant à la Harmoye, un bourg de 400 habitants au centre de la Bretagne. Sept ans que ce commerce était fermé. Les villageois n'y croyaient plus, mais grâce à SOS Villages, il a été repris. "L'improbable" est déjà victime de son succès. Ici, tout le monde se presse pour goûter aux plats des nouveaux repreneurs : Anne et Eric Roussely. Thierry, l'un des éleveurs du village, vient presque tous les midis : "Au lieu de faire des kilomètres, la proximité fait que je m'arrête ici pour manger", confie-t-il. Du plaisir, Claude aussi en ressent car ce bar-restaurant atténue sa solitude. Les repreneurs ont vite été adoptés par les villageois. Anne et Eric étaient des cadres dans l'automobile avant de se lancer dans l'aventure SOS Villages. "Ça se passe bien en fin de compte. Et on rencontre de belles personnes et de belles histoires", confie Eric. Des histoires qui s'accrochent au mur. Leur bâtiment a plus de 100 ans et a été tenu par d'anciens commerçants. Impossible pour le couple de ne pas leur rendre hommage. TF1 | Reportage M. Prickher, J. Denniel