Ce café n’ouvre qu’un jour par an

Au centre du village de Moncheux (Moselle), c'est une maison qui peut paraître anodine. Mais une fois rentrés à l'intérieur, nous sommes bien dans un café. Il a fermé en 2014 lorsque Élise, la propriétaire durant 50 ans, est décédée. Depuis, sa fille Jacqueline le fait revivre un week-end par an. Un rendez-vous immanquable pour de nombreux anciens clients. Jacqueline et sa fille Laurette ont grandi "Chez Élise". Dans un café qui était aussi comme souvent à la campagne le rendez-vous des chasseurs. Ils sont plus nombreux à venir chaque année pour l'ouverture annuelle de l'ancien café de Moncheux. Parfois, même au volant des véhicules qui s'arrêtaient ici à l'époque. À tel point qu'il n'y a plus assez de place à l'intérieur pour accueillir ses clients de toutes générations. Alors pourquoi ne pas rouvrir ? Jacqueline a choisi un autre métier. Mais elle ne veut pas perdre la licence IV de sa maman. Les habitués et les nostalgiques des cafés de campagne se sont déjà donnés rendez-vous. Ils seront là l'an prochain. TF1 | Reportage V. Dietsch, B. Ghorchi