Ce camion poubelle roule à l’huile de friture

Il n'y a que dans les Hauts-de-France, région emblématique de la frite, que l’on peut voir un camion poubelle roulé non pas au gasoil, mais à l’huile de friture. Plus précisément, il s'agit d'un biocarburant fabriqué avec de l'huile alimentaire usagée. Aujourd’hui, c’est la journée de collecte en restaurant. Ici à Lille (Nord), Jimmy Renaux, chef cuisinier, donne environ 250 litres toutes les semaines. C’est une entreprise située à quelques dizaines de kilomètres de là qui récupère cette huile. Tous les jours, trois à quatre mille litres d’huile de cuisson végétale sont acheminées par bidons, pour être ensuite filtrées à l’usine. Après un passage dans deux machines différentes, l’huile propre est conduite par tuyaux dans une cuve de 30 mille litres. Les résidus filtrés sont aussi récupérés. Les déchets finissent en compost, et l’huile de friture propre est transformée en un biocarburant qui rejette 95% de gaz à effet de serre en moins qu’un diesel classique. Pour cela, elle est mélangée avec des enzymes et de l’éthanol. TF1 | Reportage T. Copleux, T. Chartier