Ce camping vous offre le plein d’essence

Elles habitent à 916 km de leur mobil-home. Même distance que les autres années, mais pas le même budget essence. Néanmoins, au lieu des 150 euros en plus prévus cet été, elles devront payer un surplus de 100 euros, car le camping leur offre 50 euros de carburant. Le principe : 25 euros de carburant offert pour toute réservation passée avant le 15 avril, et parfois davantage. Certains avaient déjà réservé un mobil-home au mois de mai. Avec l’offre, ils se laissent tenter par une semaine supplémentaire en juin. De leur côté, quatre étudiants sont venus choisir le futur emplacement de leur tente. Les 50 euros qui leur sont offerts correspondent au coût de leur aller-retour depuis Montpellier. L'objectif : faire venir des vacanciers en basse saison, à une période où les réservations peinent à atteindre les 50%, mais aussi rassurer les campeurs au budget un peu plus serré que les autres années. Les vacanciers recevront leur carte de carburant à leur arrivée. Coût de l’opération : encore inconnu. TF1 | Reportage F. De Juvigny, C. Arrigoni