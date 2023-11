Ce carburant restera à moins d'un euro le litre

Payer deux fois moins cher son plein, c'est possible. Encore faut-il le savoir ? Bonne nouvelle pour les 350 000 automobilistes qui font le plein au superéthanol. Après une année de hausse, les prix ont baissé et devraient se stabiliser autour d'un euro le litre. Pour en bénéficier, il faut investir dans un boîtier spécial installé par un garagiste dans le moteur de votre voiture. Tarif à 600 à plus de 1 000 euros selon la puissance de votre véhicule. Seuls les moteurs essence, pas diesel, peuvent en être équipés. Même sans être un grand rouleur, le dispositif est intéressant. Si vous équipez votre voiture d'un de ces fameux boîtiers et que vous roulez 13 000 km par an la moyenne nationale, vous économisez 522 euros chaque année par rapport au prix de l'essence actuellement. Selon un expert, les prix du superéthanol sont actuellement fixés à un euro pour toute l'année prochaine. Mais ils dépendent en partie du gaz moins cher désormais. La plupart des voitures essence commercialisées depuis 2001 peuvent être converties au superéthanol. TF1 | Reportage P. Gallaccio, O. Stammbach, A. Gay