Ce chien détecte les malaises... avant les symptômes

Octave est un caniche un peu particulier. Voilà maintenant plus de deux ans qu'il est entré dans la vie de Lilou. Il est capable de lui rapporter une trousse d'urgence avec des médicaments, de l'alerter d'un coup de truffe sur la cuisse, et même de se montrer plus insistant en la griffant s'il détecte l'imminence d'un malaise. Car Lilou souffre d'arythmie sévère pouvant entraîner une perte de connaissance. En cas de malaise, Octave se couche sur sa maîtresse pour calmer son cœur, dont il perçoit l'emballement mieux qu'elle, quelques minutes avant. Lilou sort donc de chez elle sans crainte avec son ange gardien. Depuis qu'il a quatre mois, il s'entraîne chaque jour avec sa maîtresse et régulièrement avec Victor Bargain, éducateur canin. Outre un dressage classique, Octave apprend à devenir un chien d'assistance grâce à son incroyable odorat. C'est un grand jour pour l'animal. Il passe son examen de certification. Il va être évalué par l'association qui le suit depuis le début, spécialisée dans la formation sur-mesure de chien d'assistance, quel que soit le handicap ou la pathologie de leur maître. TF1 | Reportage C. Bayle, S. Roland