Ce collectionneur a gardé son âme d'enfant

Chaque jour, le même rituel pour Thierry, qui cache sa collection hors norme. Dans ses vitrines, il y a 40 000 petites voitures. Et s'il ne fallait en garder qu'une, il aurait gardé son premier jouet quand il avait quatre ou cinq ans. Après 70 ans, aucun doute, sa passion est intacte, au point de faire de sa collection l'un des plus grands garages de l'Hexagone. La preuve, il y en a partout. Du sol au plafond, Thierry ne sait même pas combien il a dépensé dans cette collection, qui compte des pièces très recherchées. Pour tout ranger, il n'a pas le choix, il a fallu construire une maison sur mesure. Des dizaines de vitrines pour mettre en valeur tous ces modèles, mais aussi, sa photo quand il avait quatre ans. À l'époque, le collectionneur en herbe a déjà plusieurs centaines de bolides. C'est avec la même rigueur que Thierry sillonne chaque semaine les marchés aux puces de la région, à la recherche de la perle rare. Même lui se perd dans sa collection que sa voiture du jour a déjà un double dans la vitrine. TF1 | Reportage A. Gay, C. Jouanneau